Бывший главный тренер российских команд Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал команды, удивившие и разочаровавшие на Евро-2024.

«Меня удивила сборная Германии. Удивила она меня с большим знаком вопроса, будет ли она играть в такой футбол дальше по ходу турнира. Они мне очень понравились.

Есть команды, которые разочаровали. Англичане и бельгийцы произвели на меня негативное впечатление. Тренеры рассчитывают на несколько ходов вперёд, а я сейчас говорю по одной игре на турнире. Англичане не очень увлекательно играют, но 1:0 - тоже три очка.

Меня разочаровали грузины, проиграв туркам. Были отрезки матча, в которых могли и вести в счёте», — сказал Непомнящий.