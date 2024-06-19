Генич дал прогноз на матч Германии и Венгрии

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о матче второго тура группового этапа чемпионата Европы - 2024 между сборными Германии и Венгрии.

«Германия снова забьет минимум два, но вряд ли, на мой взгляд, забьет больше трех. Я бы остановился на варианте - «индивидуальный тотал Германии 2-3 гола», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Матч Германии против Венгрии состоится сегодня, 19 июня, на стадионе в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

В первом туре немцы разгромили Шотландию (5:1), а венгры уступили Швейцарии (1:3).