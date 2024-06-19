Что ждёт сборную Англии на Евро-2024 с их унылой игрой

Думаю, что вопрос из моего заголовка волнует многих болельщиков по всему миру. Да, сейчас вопросов больше, чем ответов. Но так и должно было быть – сборная Сербии не тот соперник, который поможет нам разгадать все английские загадки. Дело не только в силе соперника, а в том, что это первый тур, и регламент турнира позволяет где-то долго запрягать. Но, как говорится, обо всём по порядку.

Конвейер классных игроков в АПЛ

На протяжении последних десяти лет появление классных креативных футболистов в Англии поставлено на поток. Они постоянно играют в решающих стадиях еврокубков, шлифуют своё мастерство под руководством настоящих монстров тренерского цеха (Анчелотти, Гвардиола, Клопп, Тухель). Но когда данные футболисты попадают в расположение сборных, то как будто это совсем другие игроки. Хорошо это или плохо? Давайте разбираться.

Скучный футбол Саутгейта приносит результат

Пока за пример возьмем игру с сербами. Британцы сразу решили свою задачу, забив быстрый гол. Первую треть матча они могут занести себе в плюс, играя в активный футбол. Далее уже была скучная, но прагматичная игра. Имеет ли стиль Саутгейта право на жизнь? Безусловно. Но в нём, как и в других стилях, есть свои преимущества и недостатки.

Начнём с последнего. Естественно, что это очень скучно для болельщиков. Когда ты видишь на поле Беллингема, Кейна, Фодена и Сака, то хочется наблюдать творчество, а не игроков, которые являются всего лишь винтиками в системе тренерского штаба «трёх львов». Но если эти жертвы подкрепляются результатом, то все вопросы отпадут сами собой, а если нет… Есть и второй недостаток стиля англичан. Да, дисциплинированная игра сзади помогает нейтрализовать многие риски, но игра продолжается 90 минут, и у оппонента всегда может появиться один момент, как бы внимательно ты ни играл. Вот у Милинковича-Савича был момент. Реализуй его – вот вам и сенсация, и возможная неуверенность британцев, притом что подопечные Саутгейта горели на этом раньше. Примерами моих слов может служить полуфинал ЧМ-2018 с хорватами и финальный матч Евро-2020 уже против итальянцев. Подопечные Саутгейта выигрывали в счёте 1:0, пытаясь засушить игру, но одна атака оппонентов разрушила планы англичан. И с ходу приходит такая мысль, что если вице-чемпионы прошедшего Евро хотят себе счастья, то они должны научиться перестраиваться, когда игру не удалось засушить и всё приходится начинать сначала.

Не стоит надеяться на оборону

И я чуть добавлю нотку пессимизма. Как уже писал ранее, по фамилиям английская оборона совсем не впечатляет. Сомнительно делать ставку на не самые сильные свои стороны. Пришла в голову параллель, когда на ОИ-2014 подопечные Билялетдинова играли в оборонительный хоккей. Притом что в той сборной не было защитников уровня Фетисова или Касатонова, зато были Овечкин, Малкин, Ковальчук, Дацюк и Тарасенко, хоккейный талант которых сопоставим с футбольным талантом Беллингема, Кейна, Фодена и Сака. Чем закончила российская хоккейная сборная – все помнят. Повторят ли их судьбу подопечные Саутгейта – ответит время.

Результат есть

Раз мы разобрали негативные стороны стратегии тренерского штаба англичан, то должны остановиться и на положительных аспектах. Первый аргумент чертовски банален – стиль «трёх львов» даёт результат. Англичане выходили в полуфинал мундиаля в 2018 году, они были в одном шаге от победы на Евро-2020, выходили до четвертьфинала ЧМ-22, где в равном матче уступили великолепным французам. Кажется, что нашим героям до триумфа не хватает всего лишь шага. Саутгейт самый успешный наставник сборной Англии за последние пятьдесят лет. В атаке играли Эрикссон, Ходдл, Ходжсон, и это что-то англичанам дало? Ничего, кроме разочарования.

Заметьте, на Евро-2020 англичане в пяти из семи матчей сыграли на ноль, что о многом говорит.

Готова ли Англия к триумфу

Уверен, что успех «тёх львов» будет определяться по двум моментам. Момент первый: насколько успешной будет ставка на тот компонент, который на бумаге не кажется убедительным. Как вы поняли, речь идёт об обороне, и насколько ожидания совпадут с реальностью. Вполне возможно, что защита англичан будет иметь ассоциацию с железом или кремнем. Момент второй: смогут ли подопечные Саутгейта успешно перестраивать игру, когда матч не удалось засушить. Если удастся положительно решить данные вопросы, то подопечные Гарета Саутгейта будут по-настоящему готовы к триумфу.

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич