Титов сделал прогноз на матч Германия - Венгрия

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о предстоящем поединке Германии и Венгрии в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Думаю, очень крупного счета не будет, но в 2 мяча Германия победит - 2:0 или 3:1. Не представляю, как венгры будут останавливать Вирца, Хаверца, Мусиалу, как будут контролировать передачи Крооса», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч сборных Германии и Венгрии состоится сегодня, 19 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В первом туре немцы разгромили Шотландию со счетом 5:1, а венгры проиграли Швейцарии – 1:3.