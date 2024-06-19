Дешам рассказал о состоянии травмированного Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что звездный нападающий команды Килиан Мбаппе перенесет операцию после чемпионата Европы – 2024. В стартовом матче 25-летний форвард сломал нос.
«Ему придется обратиться к помощи хирургов после турнира. Во вторник Килиану было немного лучше, мы внимательно следим за его состоянием», - передает слова специалиста RMC Sport.
Напомним, что в первом матче чемпионата Европы сборная Франции минимально одолела Австрию со счетом 1:0. Мбаппе из-за повреждения носа рискует пропустить оставшиеся матчи группового раунда соревнований.
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