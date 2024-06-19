Игрок сборной Франции разочарован своим статусом в команде

Сборная Франции стартовала на чемпионате Европы с минимальной победы над Австрией – 1:0. Впрочем, в стане «трёхцветных» не царит идиллия. Килиан Мбаппе вылетел из-за перелома носа, а полузащитник Уоррен Заир-Эмери в последние дни проявил признаки разочарования своим статусом в сборной. О том, что молодой футболист недоволен своей ролью, пишет L’Equipe. Отмечается, что сейчас Заир-Эмери является последним в иерархии французских полузащитников.

На клубном уровне Уоррен Заир-Эмери представляет «ПСЖ». В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 43 матча, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач.