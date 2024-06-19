Англия лучше только одной сборной по ударам на Евро-2024

Подведены статистические итоги первого тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024. Согласно отчету, сборная Англии стала одной из худших по ударам по воротам. В первом поединке с Сербией подопечные Гарета Саутгейта нанесли всего пять ударов. Меньше только у команды Шотландии.

Напомним, что английская сборная в своем оборонительном стиле минимально одолела сербов со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Джуд Беллингем. В рамках второго тура команда Саутгейта встретится со сборной Дании. Матч состоится завтра, 20 июня.

Чемпионат Европы – 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.