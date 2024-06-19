Российский тренер Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в первом матче на Евро-2024.

«Честно говоря, я не понимаю, почему так много и так серьёзно обсуждается кандидатура Роналду, а тем более, осуждается. Мне кажется, что важно приоритетное мнение тренера, который не мальчик с рынка, а он знает, как использовать игрока. Лично моя позиция, что он не портит картину никак и никогда.

Другое мнение, против кого команда играет, будет ли там давление, работа с мячом или обороняться нужно в большей степени. Тренер может тут подумать, использовать его или кого-то другого», — сказал Непомнящий.