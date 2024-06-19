Первая сенсация на Евро-2024: что ждать от Бельгии после поражения от Словакии

На чемпионате Европы случилась первая сенсация – сборная Бельгии уступила Словакии со счётом 0:1. Поговорим о том, как же так получилось и какие последствия ждут бельгийцев.

Везение и удача отвернулись

Уже на 3-й минуте Лукаку мог забить из выгодной позиции, однако форвард ударил в голкипера. Через несколько минут он же снова упустил отличный момент, а затем сборная Словакии забила после ошибки Доку при выходе из обороны. Неудачи Лукаку продолжились: ещё до перерыва он упустил верный момент, а во втором тайме он дважды забил, однако в первом случае он находился в офсайде, а во втором эпизоде Опенда, отдававший пас на Лукаку, до этого подыграл себе рукой. Ромелу как будто продолжил ту самую злополучную игру против Хорватии в Катаре, когда он упустил ряд опасных моментов, а сборная Бельгии вылетела после нулевой ничьей. Парадоксально, но Лукаку – лучший бомбардир сборной Бельгии, причём с большим отрывом: он забил 85 голов в 116 матчах, а в отборе Евро наколотил 14 мячей. Вся Бельгия надеется, что на этом его неудачи закончились, и в решающих играх бомбардир себя покажет.

Трагедии не произошло

Тем более что ничего страшного с точки зрения турнирной таблицы не произошло. В отличие от чемпионата мира, где каждый матч на вес золота, на Евро можно почти провалить групповой этап, выйти с 3-го места и выиграть титул (доказано сборной Португалии). Впереди у «красных дьяволов» игры против сборных Румынии и Украины, где нужно набирать 6 очков, но, вероятно, даже 4 будет достаточно для выхода из группы. Потенциал у бельгийцев есть, и даже в матче против Словакии было видно, что команда умеет создавать моменты и хорошо готова физически. Команде просто банально не повезло, и хотя большого провала с точки зрения игры не было, отдельные моменты всё-таки напрягали.

Что ожидать в следующем матче

Интересно порассуждать о переменах в составе на будущие игры. Будет очень странно, если на левом фланге обороны опять станет играть Карраско. Он неплохо подключался к атаке, но вот в обороне серьезно провалился, проиграв дуэль Пекарику. Вполне возможно, Тедеско в следующих играх будет более консервативен. Провалил игру и Мангаля, а значит у бывшего игрока «Зенита» Акселя Витселя хорошие шансы вернуться в основу и доказать, что он по-прежнему хорош на высоком уровне. Да и звезда «Аталанты» Шарль Де Кетеларе заждался своего шанса.

Чтобы говорить о перспективах сборной Бельгии, нужно дождаться игры против сборной Румынии, которая сейчас на эмоциональном подъёме. Многое покажет, как тренерский штаб и игроки отнесутся к поражению от Словакии и какие выводы сделают, ведь это не история большого провала, а скорее сочетание невезения и некоторых просчётов. Тем не менее «красные дьяволы» не забили в трёх последних матчах на крупных турнирах, важно забить в следующих играх, и как можно раньше.

Сергей Румянцев