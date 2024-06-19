Хлусевич назвал сборную, за которую болеет на Евро-2024

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поведал о том, кого поддерживает на чемпионате Европы – 2024.

«Болеем за наших братьев сербов. Хочется, чтобы вышли из группы, тем более там играет наш футболист. Это первая команда, за которую я болею», - передает слова российского футболиста «Чемпионат».

Напомним, что чемпионат Европы – 2024 проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии в стартовом туре встретилась с национальной командой Англии и потерпела минимальное поражение со счетом 0:1. В следующем матче сербы сыграют против словенцев.