Барбоза: «Португалии, конечно, повезло. Нужно играть лучше»

Для того, чтобы добиться успеха на Евро-2024, главному тренеру сборной Португалии Роберто Мартинесу нужно что-то менять в игре команды, считает агент Паулу Барбоза.

«Нам, конечно, повезло. Нужно играть лучше. С Турцией и Грузией у Португалии могут возникнуть проблемы. Главный тренер должен это понимать и делать соответствующие выводы», - приводит его слова Metaratings.

Португальцы выиграли 2:1, забив победный мяч в добавленное время. Сделал это Франсишку Консейсау - сын Серджио Койсенсау, бывшего футболиста национальной команды и экс-главного тренера «Порту».

Теперь команде Роберто Мартинеса предстоят матчи против Турцией и Грузией.