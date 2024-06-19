Фердинанд: «Гол Гюлера в ворота Турции – пока лучший на Евро-2024»

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил гол полузащитника сборной Турции Арды Гюлера в ворота сборной Грузии. Напомним, хавбек помог команде Винченцо Монтеллы одержать победу со счётом 3:1.

«Этот парень просто невероятен. Прекрасный футболист. Он приехал на Евро-2024 и забил столь красивый гол, который на данный момент является лучшим в турнире. Спасибо тебе, Арда Гюлер. Мне очень нравится то, что я вижу», – цитирует Фердинанда Madrid Zone.

Гюлер прошлым летом перебрался в мадридский «Реал» из «Фенербахче» за 20 миллионов евро. Турок выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов в своём дебютном сезоне.