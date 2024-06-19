Карвахаль выбрал между «Реалом» и Саудовской Аравией

Фланговый защитник Дани Карвахаль, выступающий за мадридский «Реал», не планирует покидать «королевский» клуб в ближайшем будущем. Об этом рапортует портал Todofichajes.

Согласно сведениям источника, 32-летний латераль мог переехать в чемпионат Саудовской Аравии, однако отказался от такого варианта ради «Реала». Карвахаль намерен продлить контракт с «королевским» клубом до лета 2026 года. Его действующее соглашение истекает в конце сезона-2024/2025.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 28 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.