Денис Попов обозначил сходство сборной Чехии и «Реала» Анчелотти

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым разобрал игру Португалия – Чехия (2:1) на групповом этапе Евро-2024.

- Один из самых интересных проведённых матчей на турнире. Португальцы – явные фавориты, чехи – самая молодая команда чемпионата. Вместе они продемонстрировали динамичный футбол с обилием моментов и тактическими перестроениями в духе современных тенденций. Есть базовые схемы, а есть гибридные вариации в переходных фазах из обороны в атаку и обратно.

Изначально португальцы играли 3-4-3, при которых временами Роналду оставался один на острие или вдвоём с Леау. Особенно любопытны были подключения вперёд Мендеша. Причём при такой схеме он играл не латераля, а левого центрального защитника. Что и привело к автоголу чехов после удара Леау головой. Второй гол португальцев после замен –это как раз квалификация и длина скамейки. К сожалению, в обоих случаях ошибся чешский защитник Хранак.

Надо отдать должное сборной Чехии. Самая молодая команда турнира, но не боялись играть в быстрых атаках. Им где-то отчасти не повезло в концовке. Плюс погодные условия – видно было, что игрок поскользнулся при автоголе. Но в любом случае заслуженная победа Португалии. Контроль мяча – это понятно. Вскрыть такую оборону чехов можно было только за счёт индивидуального мастерства плюс создания преимущества во фланговых и полуфланговых зонах. Следствием чего и стали забитые мячи португальцев.

Чехи временами оборонялись 5-1-3-1 и 6-3-1. Это давало свой результат до концовки игры. Я в этом плане вспомнил матчи мадридского «Реала» против «Манчестер Сити». В прошлом году, когда «Реал» сыграл там в открытый футбол с 4-3-3, он проиграл единственный раз, и Лигу чемпионов взял «Манчестер Сити». Потом Анчелотти сделал работу над ошибками и понял, что играть с «Сити» в открытый футбол нет смысла, хоть и по базовой схеме «Реала». И у сборной Чехии прослеживались как раз такие перестроения в обороне, как у «Реала» в этом году против «Манчестер Сити». А после четвертьфинальной «Реал» вернулся к своим стандартным 4-3-3 и выиграл Лигу чемпионов, – поведал Попов.

Во втором туре группового этапа Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия – с Грузией.