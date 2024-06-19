Миттельштедт оценил роль Крооса в сборной Германии

Защитник сборной Германии Максимилиан Миттельштедт оценил важность полузащитника Тони Крооса для национальной команды.
«Тони дает нашей сборной чувство уверенности и безопасности. Кроос всегда открыт для взаимодействия на поле, он прекрасно читает игру и делает невероятные вещи. Мало кто может так обращаться с мячом, как Тони», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Во втором матче групповой стадии чемпионата Европы - 2024 сборная Германии встретится с Венгрией. Поединок состоится сегодня, 19 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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