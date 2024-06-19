Миттельштедт оценил роль Крооса в сборной Германии

«Тони дает нашей сборной чувство уверенности и безопасности. Кроос всегда открыт для взаимодействия на поле, он прекрасно читает игру и делает невероятные вещи. Мало кто может так обращаться с мячом, как Тони», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.