Саутгейт разрешил жёнам приехать к игрокам сборной Англии

Рулевой национальной сборной Англии Гарет Саутгейт разрешил женам и детям посещать футболистов на тренировочной базе во время проведения чемпионата Европы – 2024. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Как сообщает источник, специалист сделал это для того, чтобы игроки не скучали по родным во время важного турнира. Напомним, что в стартовом поединке на чемпионате Европы сборная Англии одержала минимальную победу над Сербией со счетом 1:0.

В следующем матче подопечные Саутгейта сыграют против национальной команды Дании, а завершат групповую стадию встречей со Словенией.