Хирург ответил, помешает ли маска Мбаппе в матчах чемпионата Европы

«Если маска будет хорошо адаптирована, то она не помешает ни дыханию, ни обзору. В большинстве случаев это не мешает занятиям спортом. Важно правильно отрегулировать маску, чтобы он не мешала игре головой. Думаю, Килиан не будет опасаться за здоровье, зная, что лицо в полной безопасности», - цитирует врача RMC Sport.