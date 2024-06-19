Хирург ответил, помешает ли маска Мбаппе в матчах чемпионата Европы

Хирург Мануэль Гавель поделился мыслями относительно того, что главной звезде сборной Франции Килиану Мбаппе придется играть в защитной маске на чемпионате Европы – 2024.
«Если маска будет хорошо адаптирована, то она не помешает ни дыханию, ни обзору. В большинстве случаев это не мешает занятиям спортом. Важно правильно отрегулировать маску, чтобы он не мешала игре головой. Думаю, Килиан не будет опасаться за здоровье, зная, что лицо в полной безопасности», - цитирует врача RMC Sport.
Напомним, что Мбаппе сломал нос в матче против сборной Австрии (1:0). Нападающий рискует пропустить оставшиеся матчи группового этапа.
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