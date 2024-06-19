Перишич назвал сильную сторону сборной Албании

Вингер сборной Хорватии Иван Перишич пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с национальной командой Албании в группе чемпионата Европы – 2024.
«У Албании хорошая команда. Они здорово проявили себя в отборочном турнире. Эта команда сильна физически. Игроки много работают на поле. Они будут сражаться с первой и до последней секунды. Нам нужно включиться с самого старта и добыть победу», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Матч сборных Хорватии и Албании состоится в среду, 19 июня. Начало поединка запланировано в 16:00 по московскому времени.
Бан пользователя