Перишич назвал сильную сторону сборной Албании

«У Албании хорошая команда. Они здорово проявили себя в отборочном турнире. Эта команда сильна физически. Игроки много работают на поле. Они будут сражаться с первой и до последней секунды. Нам нужно включиться с самого старта и добыть победу», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.