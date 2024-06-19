Нагельсманн высказался о матче Германии против Венгрии

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Венгрии во втором туре чемпионата Европы – 2024.
«Перед началом турнира я думал, что венгры находятся примерно на одном уровне с Шотландией. Многое будет зависеть от того, как мы себя проявим. Наш соперник чувствует серьезное давление, поэтому может играть агрессивнее, чем шотландцы», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.
Матч сборных Германии и Венгрии состоится в среду, 19 июня, стартовый свисток запланирован в 19:00 по московскому времени. Евро проходит с 14 июня по 14 июля.
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