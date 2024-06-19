Нагельсманн высказался о матче Германии против Венгрии

«Перед началом турнира я думал, что венгры находятся примерно на одном уровне с Шотландией. Многое будет зависеть от того, как мы себя проявим. Наш соперник чувствует серьезное давление, поэтому может играть агрессивнее, чем шотландцы», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.