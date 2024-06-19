Провод оценил уровень игры 39-летнего Роналду

Полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в стартовом матче чемпионата Европы – 2024.

«Он бывал здесь уже много раз. Невероятно, как долго он играет. Уровень, который он демонстрирует в таком возрасте, невероятен», - передает слова чешского футболиста Sports.ru.

Напомним, что встреча завершилась волевой победой сборной Португалии со счетом 2:1. Роналду провел на поле всю встречу, но не отметился результативными действиями.

В рамках второго тура Португалия сыграет с Турцией, а Чехия встретится с Грузией.