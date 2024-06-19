Далот высказался о Роналду после первой победы Португалии на Евро-2024

«Я очень доволен, что мы победили. Команда хорошо отреагировала на пропущенный мяч и больше не позволяла создавать моменты у своих ворот. Роналду? Криштиану был максимально собран, он хорошо готов физически. Роналду всегда готов забить гол», - передает слова Далота Record.