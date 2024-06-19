Далот высказался о Роналду после первой победы Португалии на Евро-2024

Защитник сборной Португалии Диогу Далот поделился мнением об игре нападающего Криштиану Роналду в стартовом матче против Чехии на чемпионате Европы – 2024.
«Я очень доволен, что мы победили. Команда хорошо отреагировала на пропущенный мяч и больше не позволяла создавать моменты у своих ворот. Роналду? Криштиану был максимально собран, он хорошо готов физически. Роналду всегда готов забить гол», - передает слова Далота Record.
Напомним, что встреча завершилась волевой победой Португалии со счетом 2:1. В следующем туре подопечные Роберто Мартинеса встретятся с командой Турции.
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