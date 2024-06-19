Лидер сборной Сербии извинился перед тренером за свое поведение на Евро

Конфликт между наставником сборной Сербии Драганом Стойковичем и капитаном команды Душаном Тадичем исчерпан, сообщает Футбольная ассоциация Сербии.

По информации источника, во время встречи футболистов, тренеров и персонала сборной в отеле в Аугсбурге Тадич извинился перед Стойковичем, сказанные им после матча с Англией. Напомним, тогда футболист на эмоциях заявил, что должен был провести на поле все 90 минут.

Сербы проиграли англичанам со счетом 0:1, но сохраняют неплохие шансы на выход в плей-офф. 20 июня команда Драгана Стойковича встретится со Словенией, а 25 числа сыграет против Дании.