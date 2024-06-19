Монтелла прокомментировал победу над Грузией на Евро-2024

«Наша сборная впервые победила в стартовом матче Евро. На последних трех турнирах Турция вылетала на групповой стадии. В прошлый раз вообще не набрали ни одного очка. Нашей целью была победа в первом матче. Мы ее выполнили и хотим пробиться в плей-офф», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.