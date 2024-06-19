Лэмпард высказался о Криштиану Роналду

«Я встретился с Криштиану несколько недель назад на пляже отеля. Старался держаться от него подальше, ведь он был в потрясающей форме. Поэтому я держал дистанцию. Затем я позвал его сфотографироваться с моим сыном. Я быстро надел футболку и сделал классное фото. Я попивал пиво, наблюдая за Роналду, даже поаплодировал ему», - передает слова Лэмпарда BBC.