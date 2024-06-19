Лэмпард высказался о Криштиану Роналду

Бывший полузащитник сборной Англии и «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил физическую форму 39-летнего португальского форварда Криштиану Роналду.
«Я встретился с Криштиану несколько недель назад на пляже отеля. Старался держаться от него подальше, ведь он был в потрясающей форме. Поэтому я держал дистанцию. Затем я позвал его сфотографироваться с моим сыном. Я быстро надел футболку и сделал классное фото. Я попивал пиво, наблюдая за Роналду, даже поаплодировал ему», - передает слова Лэмпарда BBC.
Напомним, что Криштиану вместе со сборной Португалии выступает на чемпионате Европы – 2024. В первом матче с Чехией (2:1) форвард провел на поле всю игру.
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