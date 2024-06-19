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Чемпионат Европы по футболу 2024

Символическая сборная первого тура чемпионата Европы – 2024

19 Июня 2024 • 10:10 Комментировать

Завершился первый тур группового этапа чемпионата Европы – 2024, который проходит в эти дни в Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило символическую сборную по итогам стартового тура.

Вратарь

Вратарь — Унай Симон (Испания). Провёл потрясающий матч против Хорватии. Несмотря на то, что ударов в створ по его воротам было не так много (4), они были весьма опасными. Первый эпизод произошёл на 33-й минуте, когда Брозович пульнул из-за пределов штрафной под самую штангу, но Симон отразил непростой удар. Во второй половине тоже были сложные эпизоды, в которых голкипер действовал надёжно и спокойно, и даже отразил пенальти на 80-й минуте, сохранив свои ворота «сухими».

Защитники

Правый защитник — Даниэль Карвахаль (Испания). 32-летний испанец провёл отличный матч, сыграв все 90 минут. Точность его передач была практически 92%, к тому же он отметился одним забитым мячом. Данный гол стал для него первым в футболке национальной команды.

Центральные защитники — Яка Бийол (Словения) и Милан Шкриньяр (Словакия). Первый неплохо сыграл в матче с Данией, практически не давая пространства Винду и Хёйлунну. Что касается Шкриньяра, то, несмотря на обилие моментов у ворот словаков, он провёл хороший матч, заблокировал пару ударов, практически не ошибался в передачах и смог совершить один хороший обостряющий пас.

Левый защитник — Эрик Янжа (Словения). Этот игрок уже не удивляет, ведь и в товарищеских матчах перед стартом Евро-2024 он выглядел убедительно. На своём фланге он практически не проигрывал Эриксону, Юльманну и Баху, а его кроссы в чужую штрафную в большинстве случаев оказывались точными.

Полузащитники

Правый полузащитник — Тони Кроос (Германия). Невозможно не включить в этот топ исполнителя, который совершил 99% точных передач (101 из 102) и нет, его пасы не были только в сторону своих центральных защитников. Он постоянно находил партнёров впереди и двигал мяч в атаку.

Центральный полузащитник — Джуд Беллингем (Англия). 20-летний претендент на «Золотой мяч» заслуженно получил приз лучшему игроку матча. Он постоянно был на мяче, не обращал внимания на регулярные удары по ногам от сербов и стал автором победного гола.

Левый полузащитник — Фабиан Руис (Испания). Руис тоже был признан лучшим игроком своего матча, и получил данный приз абсолютно заслуженно. Гол+пас и уверенная победа над Хорватией со счётом 3:0

Нападающие

Правый нападающий — Арда Гюлер (Турция). Для 19-летнего футболиста это был первый матч на крупном турнире. Он получился с переменным успехом, но всё же свой мяч Гюлер забил и вошёл в историю как самый молодой автор гола в дебютном матче на Евро.

Центральный нападающий — Кай Хаверц (Германия). Его кандидатуру вряд ли можно обсуждать. Классная игра в матче открытия, гол+пас, 3 из 3 выигранных верховых единоборств и показатель xG почти дошёл до единицы.

Левый нападающий — Коди Гакпо (Нидерланды). Помог своей команде одержать победу над Польшей, забив первый мяч. Выполнил несколько удачных навесов, сделал три обостряющие передачи, был успешен в дриблинге (5 и 5 попыток), выиграл практически весь вверх и заработал четыре фола. Без сомнений, лучший игрок тура.

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев

 


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