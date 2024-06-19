Генич назвал победителя матча Хорватия - Албания

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о матче второго тура группового этапа чемпионата Европы - 2024 между сборными Хорватии и Албании.

«Хорватия выиграет. Хочется, чтобы эта интересная сборная продолжила выступление на чемпионате Европы. Хорватия выиграет, и в матче будет забито меньше 4,5 мяча», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч сборных Хорватии и Албании состоится сегодня, 19 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.