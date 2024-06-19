Какие рекорды были поставлены после первых 12 матчей не Евро-2024

На чемпионате Европы сыграны матчи первого тура, а уже установлено несколько рекордов. Поистине интригующий турнир. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает все достижения, которые успели установить национальные сборные за несколько игровых дней Евро.

Отличное начало немцев

Уже в матче-открытии чемпионата Европы случились два рекорда. Победа сборной Германии над Шотландией со счётом 5:1 стала наивысшим достижением для национальных сборных в стартовых матчах. Отметим, что до этого самая крупная победа была установлена на прошлом чемпионате Европы, где в стартовой встрече Италия обыграла Албанию 3:0. В этот раз они сыграли с такой же разницей мячей – 2:1 в пользу итальянцев. И тоже стали авторами рекорда. Недим Байрами забил самый быстрый гол чемпионатов Европы, отличившись на 23-й секунде матча. Отметим, что албанец побил рекорд Дмитрия Кириченко, который забил на 1:07 минуты матча Евро-2004 против Греции.

В матче между Испанией и Хорватией могло состояться сразу три рекорда. Ламин Ямаль появился на поле в возрасте 16 лет и 338 дней, став самым молодым игроком в истории чемпионата Европы. Он же стал автором голевой передачи и мог отметиться голом, но хорватов спас Ливакович, не позволив юному таланту из «Барселоны» установить хет-трик из рекордов. В уже упомянутом матче между Германией и Шотландией Юлиан Нагельсманн установил рекорд чемпионатов Европы, став самым молодым наставником в истории этого турнира. В день начала Евро-2024 Нагельсманну было 36 лет и 327 дней. Он на шесть дней «опередил» Сречко Катанца, который возглавлял словенскую сборную на чемпионате Европы – 2000.

Ждём рекордов от Роналду

В поединке против Швейцарии увековечил себя полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи, который вышел на поле с капитанской повязкой в возрасте 23 лет 7 месяцев и 21 дня. Он же помог всем остальным сборным, сыгравшим в первом туре, установить рекорд по количеству голов из-за пределов штрафной площади: 8 из 25 мячей (32%) были забиты с такой дистанции, что стало рекордной долей голов за всю историю чемпионатов Европы.

На очереди Криштиану Роналду, который сыграл на шестом рекордном чемпионате Европы. Кроме того, в его же силах увековечить себя в лучших бомбардирах чемпионата Европы. На данный момент португалец возглавляет этот список с 14 мячами. Отметим, что только Роналду забивал на пяти Евро и в 10 разных матчах.

Рекорды первого тура чемпионата Европы