Гасилин дал уверенный прогноз на матч Германия - Венгрия

В рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Германии встретится с командой Венгрии. Об этом матче высказался бывший нападающий петербургского «Зенита» Алексей Гасилин.
«Венгрия - команда одного футболиста - Собослаи. В игре со Швейцарией им было очень тяжело. Представьте, что будет в игре с Германией. Поэтому смело можете ставить фору (-1,5) на немцев», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Матч сборных Германии и Венгрии состоится сегодня, 19 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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