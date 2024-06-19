На Евро-2024 установлен рекорд в первых 12 матчах

На чемпионате Европы – 2024, проходящем на футбольных полях Германии, завершились матчи первого тура группового этапа. В общей сложности участники забили 34 гола в 12 встречах.

Как информирует Stats Foot, это новый рекорд результативности на Евро в 12 первых играх турнира. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате Европы – 2012 года. Тогда команды отметились 33 забитыми мячами в 12 встречах.

Программа стартового тура чемпионата Европы – 2024 завершилась двумя встречами. Сборная Португалии с трудом победила команду Чехии со счетом 2:1, а Турция оказалась сильнее Грузии – 3:1.