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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Англия вошла в топ-3 самых молодых сборных на Евро-2024

19 Июня 2024 • 09:37 Комментировать

Юношеству характерны задор и излишняя самоуверенность. Не сыграют ли они злую шутку с Англией и Францией – претендентами на победу на чемпионате Европы, которые ещё и являются самыми юными командами турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует пятёрку самых юных сборных чемпионата Европы.  

Фаворит с молодняком

Открывает список самых молодых команд чемпионата Европы сборная Франции (средний возраст 26,48 года). Дидье Дешам привёз на Евро пять игроков старше 30 лет, самым опытным из которых является 37-летний Оливье Жиру. Но вместе с тем в составе «трёхцветных» пятеро футболистов, которые родились в XXI веке. Среди них выделим двух самых юных игроков Франции – Уоррена Заир-Эмери из «ПСЖ» и Эдуардо Камавинга из «Реала». Суммарная трансферная стоимость названных игроков составляет 160 млн евро.

Чуть младше состав у сборной Украины (26,46 года). Здесь семь игроков, не перешагнувших отметку в 24 года. Самые юные из них – Георгий Судаков («Шахтёр») и Илья Забарный («Борнмут») – родились 1 сентября 2002 года.

Юность

На третьей позиции нашего рейтинга расположилась сборная Англии. Самая дорогая команда чемпионата Европы (трансферная стоимость 1,52 млрд евро) ещё и одна из самых молодых. Гарет Саутгейт не взял на турнир Джека Грилиша, зато сделал ставку на молодёжь. Самым юным игроком сборной Англии является Кобби Майну, которому два месяца назад исполнилось 19 лет. В минувшем сезоне он уже отыграл в составе «Манчестер Юнайтед» 24 матча в АПЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Только у двух национальных сборных, которые участвуют на чемпионате Европы, средний возраст не превысил 26 лет. И обе они сыграют в группе F. Трём игрокам сборной Турции ещё не исполнилось 20 лет: Арда Гюллер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус») и самый юный 18-летний Семих Киличсой («Бешикташ»). Юноши оцениваются в 72 млн евро. У Турции растёт хорошая смена.

Самой молодой сборной чемпионата Европы признана Чехия, средний возраст которой составляет 25,3 года. При этом в составе подопечных Ивана Гашека подобрались весьма ровные по возрасту исполнители. Самому старшему Владимиру Цоуфалу («Вест Хэм») в августе исполнится 32 года, а самому младшему Мацею Юрасеку («Славия» Прага) 20 лет. В заявке из 26 игроков 11 футболистам ещё не исполнилось 25 лет. Это рекорд турнира.

Самые молодые сборные чемпионата Европы

Сборная
Средний возраст
Чехия 25,3
Турция 25,85
Англия 26,05
Украина 26,46
Франция 26,48

Константин Лицин

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