Эксперт объяснил высокий уровень игры Гюлера

Арда Гюлер демонстрирует зрелый и качественный футбол, благодаря поддержке главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, считает бывший полузащитник «ПСВ» Игорь Корнеев.

«Это очередной комплиментище Анчелотти. Как он его подводил к этому. Он был травмирован, но он в итоге пришел в себя, а когда выходил - был одним из лидеров «Реала», а это в его возрасте очень сложно. Парень талантливейший. Он понимает поддержку тренера», - цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Гол Гюлера в ворота сборной Грузии стал победным в матче с Грузией. Турок подхватил мяч и с дальней дистанции нанес красивейший обводящий удар в дальнюю девятку.

После матча Арда поблагодарил Анчелотти.