Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие во вчерашнем поединке против Чехии в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024. 39-летний игрок провел на поле всю встречу, но не смог отметиться голевыми действиями.

Роналду принял участие в 11 крупных международных турнирах за сборную страны. Он сыграл на пяти чемпионатах мира и шести Евро. По этому показателю он сравнялся с нападающим Лионелем Месси. 36-летний аргентинец также принял участие в 11 крупных турнирах сборных - пяти чемпионатах мира и шести Кубках Америки.

В первом матче Евро-2024 Португалия победила Чехию со счетом 2:1.

В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024