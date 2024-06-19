Ширер прокомментировал тяжёлую победу сборной Португалии на Евро-2024

Бывший нападающий сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о победе сборной Португалии над командой Чехии в стартовом поединке на чемпионате Европы – 2024.
«Соперник долгое время сдерживал Португалию, но в составе этой сборной есть футболисты, которые готовы выйти со скамейки запасных и изменить ситуацию. Им пришлось серьезно поработать в прошедшей встрече. Чехия доставила им немало трудностей», - передает слова Ширера пресс-служба УЕФА.
Матч завершился волевой победой Португалии со счетом 2:1. В следующем поединке команда Роберто Мартинеса сыграет против Турции.
Бан пользователя