Игрок сборной Украины обратился к болельщикам после разгрома на Евро-2024

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков обратился к болельщикам после провального старта на чемпионате Европы – 2024. В первом матче групповой стадии «жёлто-синие» крупно проиграли Румынии со счетом 0:3.
«Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат и такую игру. Но надо поднять голову, мы имеем два финала. Всё зависит только от нас. Это ещё не конец», - говорится в публикации футболиста в социальных сетях.
В рамках второго тура группового раунда Евро сборная Украины померяется силами с командой Словакии, которая сенсационно обыграла Бельгию со счетом 1:0. Матч пройдет 21 июня в Дюссельдорфе.
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