В сборной Венгрии рассказали, как собираются побеждать Германию

Сборная Венгрии сможет успешно противостоять команде Германии в матче Евро-2024, если подойдет к игре максимально собранной. Об этом заявил защитник венгров Андраш Шефер.

«Сборная Германии состоит сплошь из звездных игроков. Будет неправильно выделять кого-то. Конечно, у немцев превосходные игроки, но нам надо сосредоточиться на себе. Мы хотим дать им бой и побороться как минимум за одно очко», - цитирует Шефера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что команды встретятся между собой в рамках второго тура группового этапа.

Германия с тремя очками лидирует в группе А после победы над Шотландией в стартовом поединке. Венгры пока третьи. В первом туре они уступили сборной Швейцарии (1:3).