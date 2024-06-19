Без Роналду и Беллингема: названы 11 лучших игроков старта Евро-2024

Журналисты газеты Marca представили свою версию символической сборной стартового тура чемпионата Европы – 2024. В нее были включены Джамал Мусиала, Нголо Канте, Арда Гюлер и другие футболисты.

Вратарь: Барт Вербрюгген (сборная Нидерландов).

Защитники: Дани Карвахаль (сборная Испании), Давид Ганцко (сборная Словакии), Алессандро Бастони (сборная Италии), Тео Эрнандес (сборная Франции).

Полузащитники: Фабиан Руис (сборная Испании), Нголо Канте (сборная Франции), Деннис Ман (сборная Румынии).

Вингеры: Арда Гюлер (сборная Турции), Джамал Мусиала (сборная Германии).

Нападающий: Коди Гакпо (сборная Нидерландов).

Евро проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.