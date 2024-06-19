Игрок сборной Италии назвал двух главных фаворитов Евро-2024

Форвард сборной Италии Джакомо Распадори рассказал, какие сборные относит к фаворитам чемпионата Европы – 2024.

«Кто является фаворитом Евро? Это сборные Франции и Англии. Но наша команда постарается помешать им», - передает слова нападающего Corriere dello Sport.

В стартовом туре чемпионата Европы – 2024 сборная Италии одержала волевую победу над Албанией со счетом 2:1. Следующий поединок подопечные Лучано Спаллетти проведут против национальной команды Испании. Встреча состоится 20 июня на стадионе в Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.