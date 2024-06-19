Вертонген: «Бельгия выйдет в плей-офф Евро-2024»

Бельгийский защитник Ян Вертонген уверен, что его сборная выйдет в плей-офф чемпионата Европы – 2024, несмотря на поражение в стартовом матче от Словакии. «Красные дьяволы» сенсационно уступили со счетом 0:1.

«Мы разочарованы таким результатом. Команда отдала много сил и заслужила победу. Но неудачи иногда случаются. После этого поражения давление на сборную стало еще сильнее. Но не считаю, что нам нужно что-то кардинально менять. Уверен, мы выйдем в плей-офф», - передает слова Вертонгена RTBF.

Напомним, что Бельгия минимально уступила Словакии со счетом 0:1. По ходу встречи судья отменил два гола Ромелу Лукаку, забитые с нарушением правил.