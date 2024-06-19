Петржела: «Португалия выглядела лучше Чехии»

Сборная Португалии играла намного лучше Чехии в матче Евро-2024, поэтому одержала заслуженную победу. Так считает экс-наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела.

«Сборная Чехии плохо сыграла и потерпела заслуженное поражение. Португалия выглядела лучше, у них было намного больше моментов. Не могу выделить кого-то из игроков сборной Чехии, потому что мне не понравилось, как сыграла команда», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Чехи повели 1:0 в середине второго тайма после удара Лукаша Провода. Однако португальцы смогли отыграться и вырвать победу. Сначала защитник чехов Робин Гранач отправил мяч в собственные ворота, а в компенсированное время Франсишку Консейсау установил окончательный счет.