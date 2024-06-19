Гюлер побил рекорд Роналду и обратился к фанатам «Реала»

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер обратился к болельщикам мадридского «Реала» после матча чемпионата Европы – 2024 со сборной Грузии. Турки победили со счетом 3:1, а хавбек отметился забитым мячом.

«Благодарю за поддержку, семья», - оставил сообщение 19-летний футболист в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Гюлер стал самым молодым автором забитого мяча в своем дебютном поединке на чемпионате Европы. Он превзошел достижение Криштиану Роналду.

В следующем поединке сборная Турции встретится с национальной командой Португалии. Матч этих команд состоится 22 июня.