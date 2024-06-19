Морган назвал главного игрока сборной Англии - это не Кейн

Британский журналист Пирс Морган высказался об игре полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в стартовом матче на чемпионате Европы – 2024 против Сербии. Хавбек принес победу своей команде, забив единственный гол.
«В Беллингеме прекрасно сочетаются талант, развязность и харизма. В матче с сербами Джуд показал, что он является боссом. Этому парню не свойственны страх и сомнения. А ведь он еще очень молодой футболист», - передает слова журналиста The Sun.
В первом матче на турнире сборная Англии минимально одолела Сербию со счетом 1:0. В следующем поединке британцы встретятся с командой Турции.
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