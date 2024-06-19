Клинсманн назвал двух молодых игроков, которые могут побороться с Роналду и Месси

Бывший нападающий сборной Германии Юрген Клинсманн поделился мнением о новых звездах мирового футбола – англичанине Джуде Беллингеме и немце Джамале Мусиале.
«Весь футбольный мир наблюдает за игрой этих парней на чемпионате Европы. Интересно, смогут ли они построить такую же успешную карьеру, как Лионель Месси и Криштиану Роналду? Джуд и Мусиала очень хороши, что уже начали доказывать на Евро. А ведь им всего 20 и 21 год», - передает слова Клинсманна The Sun.
Напомним, что в стартовом туре чемпионата Европы – 2024 Беллингем и Мусиала отметились забитыми мячами. Сборные Англии и Германии начали турнир с побед.
Бан пользователя