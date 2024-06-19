Клинсманн назвал двух молодых игроков, которые могут побороться с Роналду и Месси

«Весь футбольный мир наблюдает за игрой этих парней на чемпионате Европы. Интересно, смогут ли они построить такую же успешную карьеру, как Лионель Месси и Криштиану Роналду? Джуд и Мусиала очень хороши, что уже начали доказывать на Евро. А ведь им всего 20 и 21 год», - передает слова Клинсманна The Sun.