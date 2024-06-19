Аршавин сделал вывод по игре Криштиану Роналду

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением об игре 39-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на старте Евро-2024.
«Я согласен с мнением, что Португалия не является фаворитом Евро‑2024, так как Роналду слишком тянет одеяло на себя. Криштиану уже не лучший игрок португальцев», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в стартовом матче на чемпионате Европы сборная Португалии одержала волевую победу над командой Чехии со счетом 2:1. В следующем поединке групповой стадии подопечным Роберто Мартинеса будет противостоять Турция.
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