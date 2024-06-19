Гасилин высказался о первой победе Португалии на Евро-2024

Бывший форвард петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Алексей Гасилин высказался о победе сборной Португалии над командой Чехии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Португалия сыграла практически на идеальном уровне. Волевая победа - идём дальше. Залетело два, а могло и четыре. Португалия играла хорошо», - поделился мыслями Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Португалии вырвала волевую победу со счетом 2:1. В рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы португальцам будет противостоять сборная Турции.