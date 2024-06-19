Экс-тренер сборной России объяснил хорошую форму 39-летнего Роналду

«Когда он перемещается в новую страну, то покупает себе дом, где строит тренажёрный зал или футбольное поле. Он может 24 часа в день заниматься индивидуально. Еще правильно питается», - поделился мнением Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».