Экс-тренер сборной России объяснил хорошую форму 39-летнего Роналду

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о хорошей форме 39-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Когда он перемещается в новую страну, то покупает себе дом, где строит тренажёрный зал или футбольное поле. Он может 24 часа в день заниматься индивидуально. Еще правильно питается», - поделился мнением Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Роналду провел весь поединок против сборной Чехии в стартовом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024. Подопечные Роберто Мартинеса отпраздновали непростую победу со счетом 2:1.
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