Премьер-министр Португалии: «Мы можем пройти далеко на Евро-2024»

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прокомментировал волевую победу над командой Чехии в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Команда показала свои амбиции. У нас есть надежда на то, что мы можем пройти далеко на этом чемпионате Европы. Команде нужно лучше использовать свои шансы и забивать голы, а также не допускать ошибки», - передает слова политика A Bola.
Напомним, что сборная Португалии одолела команду Чехии со счетом 2:1. В следующем поединке групповой стадии Евро подопечные Роберто Мартинеса встретятся с командой Турции. Игра пройдет 22 июня.
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