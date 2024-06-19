Рекордсмен Пепе прокомментировал победу сборной Португалии

Центральный защитник сборной Португалии Пепе оценил выступление своей команды в матче против Чехии (2:1).

Коллектив Роберто Мартинеса лишь на 92-й минуте забил победный гол в матче первого тура группового этапа – отличился Франсишку Консейсау. 41-летний Пепе провёл на поле весь поединок и стал самым возрастным игроком чемпионата Европы за всю историю.

«Непростой вечер. Мы много работали, но не заслуживали так страдать. На протяжении почти всего матча мы контролировали игру, а после пропущенного мяча смогли сохранить спокойствие. Было трудно противостоять такой уверенной игре Чехии в защите – пришлось многое перепробовать, но мы добились своего», – приводит журналист Альфредо Педулла слова ветерана сборной Португалии.