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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гакпо получил лучшую оценку по итогам первого тура группового этапа, Мусиала – четвёртый

19 Июня 2024 • 05:09 Комментировать
Нидерланды
...
Франция
21.06 22:00

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо возглавил рейтинг лучших игроков Евро-2024 от известного статистического портала.

25-летний форвард помог «оранжевым» обыграть сборную Польши (2:1), отметившись забитым мячом. Именно Гакпо получил от WhoScored самую высокую оценку по итогам первого тура группового этапа Евро-2024 – 8,88. Вторую строчку в рейтинге занимает голкипер сборной Испании Унай Симон (8,83), сохранивший ворота в неприкосновенности в поединке с Хорватией (3:0). Третий – полузащитник всё той же сборной Испании Фабиан Руис (8,79), записавший себе в актив гол и ассист.

Место в топ-5 списка также нашлось для Джамала Мусиалы из сборной Германии (8,73) и для Мишеля Эбишера (8,35), представляющего Швейцарию.

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