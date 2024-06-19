Ямаль назвал игрока сборной Испании, которого хочет видеть в «Барселоне»

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль признался, что надеется на переход в «Барселону» Нико Уильямса.

Вингер «Атлетика» Бильбао давно называется в числе главных трансферных целей «сине-гранатовых». Ямаль полностью поддерживает стремление своего клуба усилить атаку 21-летним игроком сборной Испании.

«Нико – великолепный футболист. Надеюсь, я буду делить с ним раздевалку в «Барселоне», – заявил в интервью El Larguero 16-летний вундеркинд.

Интерес к Нико Уильямсу также приписывается лондонскому «Арсеналу». В контракте испанца с «Атлетиком» прописан пункт отступных на сумму в 50-60 млн евро.