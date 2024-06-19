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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ямаль – о Карвахале: «Люди думают, что мы не можем ладить, но это неправда»

19 Июня 2024 • 04:16 Комментировать
Испания
...
Италия
1 2.12 X 3.25 2 3.90
20.06 22:00

Футболист сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как относится к Даниэлю Карвахалю из мадридского «Реала».

16-летний вингер ассистировал защитнику «сливочных» в поединке Евро-2024 против Хорватии (3:0). Карвахаль и Ямаль вместе отпраздновали гол, наглядно продемонстрировав, что клубная принадлежность не имеет большой значимости в сборной.

«Празднование с Карвахалем? Люди думают, что мы не можем ладить, так как я из «Барселоны», а он – из «Реала». Но это неправда – у нас отличная химия», – приводит BarcaTimes слова Ямаля, ставшего самым молодым автором результативной передачи в истории Евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Сборная Испании Даниэль Карвахаль Ламин Ямаль ещё теги

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